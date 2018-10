Parma, Biabiany: "Qui per far vedere chi sono. Ultimo anno difficile"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sono molto contento di questa terza avventura al Parma, la città e la piazza mi piace molto e proprio per questo l'ho scelta. Dopo l’esperienza all’estero che non è andata bene, soprattutto a livello personale più che calcistico, ho ricevuto diverse proposte ma ho voluto il Parma proprio perché in passato mi ero trovato benissimo". Lo ha detto l'esterno offensivo Jonathan Biabiany ai microfoni di gianlucadimarzio.com. "L’obiettivo di squadra è quello di raggiungere la salvezza il prima possibile, mentre a livello individuale vorrei tornare al 100% facendo vedere chi sono e soprattutto fare capire che l’ultimo anno è andato male non tanto per mie qualità ma per altri problemi. Allo Sparta Praga non erano inclini ad avere tanti stranieri nella stessa squadra. Essere fischiati dagli stessi tifosi non è stato facile". Il calciatore francese ha parlato anche del problema cardiaco che lo frenato nel momento migliore della carriera: "Quando ho scoperto il problema cardiaco ero nel punto più alto della mia carriera, è stata una frenata. Il primo obiettivo era tornare in salute e poi tornare in campo. Dopo che sono andato in America a fare l’ultima prova ho avuto l’ok dei dottori e mi sono convinto di tornare. Ormai sono passati 4 anni e quasi mi sono dimenticato di quel momento. Fin dalla prima visita molto invasiva, il risultato era stato positivo e non ho mai pensato di dover smettere, ma se avessi dovuto farlo non avrei fatto drammi".