Parma, Biabiany: "Tornare qui è emozionante, non vedevo l'ora"

Intervenuto al fianco di Gervinho e Sprocati, il nuovo acquisto del Parma Jonathan Biabiany ha parlato della sua terza avventura in crociato. Queste le sue dichiarazioni in conferenza stampa: "Ho vissuto tanti anni qua, tornare a Parma è emozionante, sono felice. I miei figli sono nati qui, sono legato a questa piazza. Sono andato all’estero ma non vedevo l’ora di tornare in Italia e quando si è presentata la possibilità del Parma non ci ho pensato due volte. Come diceva Gervinho abbiamo una rosa ed un collettivo in grado di poter raggiungere l’obiettivo. Rispetto ai miei compagni sono un po' più indietro di condizione, fisicamente sto meglio e sono a disposizione. Ricordi? Sono andato via da qui quando siamo arrivati il più in alto possibile. Ho un bellissimo ricordo di Parma, siamo arrivati in Europa League e sono andato via, lasciando la squadra in alto. Ho passato degli anni lontano da qui ed ho imparato tanto, poi l’entusiasmo è tornato da solo. Ruolo? Ho imparato a giocare in ruoli diversi, all'Inter ho fatto anche il terzino destro. Ho la fortuna di poter fare tanti ruoli, sono a disposizione dell'allenatore. SPAL? Con la SPAL sarà una partita chiave, conosciamo le nostre qualità e dobbiamo portare a casa i tre punti". Lo riporta ParmaLive.