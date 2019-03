Parma, bloccato Cheddira della Sangiustese. Sarà prestato in C

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

L’attaccante della Sangiustese Walid Cheddira, classe ‘98, nella prossima stagione dovrebbe sbarcare fra i professionisti. Il classe ‘98, come rivela Tuttoc.com, è stato bloccato dal Parma che in estate potrebbe girarlo in prestito in Serie C con il Potenza e il Cesena, in procinto di essere promosso, come probabili destinazioni.