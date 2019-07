Parma, Boateng è il nome nuovo per l'attacco ducale

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Parma cerca soluzioni in attacco per la nuova stagione. Resta sul taccuino Roberto Inglese, che ha fatto bene al Tardini nell'ultima stagione, ma il Napoli spara altissimo per l'ex ChievoVerona. La Gazzetta dello Sport in edicola scrive della pista legata a Kevin-Prince Boateng, tornato al Sassuolo dal prestito al Barcellona.

Nuova avventura in Emilia? L'ex Milan è volato in Catalogna a gennaio ma ha giocato pochissimo, il club blaugrana ha deciso di non trattenerlo e ora il Sassuolo deve piazzarlo altrove. Parma potrebbe essere la piazza ideale per il classe '87.