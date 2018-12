Parma-Bologna, le formazioni ufficiali: torna Gervinho, Dzemaili titolare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il ritorno di Gervinho è la novità principale nella formazione che il tecnico del Parma D'Aversa schiera per il derby contro il Bologna: l'ivoriano viene dunque rischiato dal primo minuto per la sfida ai rossoblù d'Emilia, con il resto della squadra che viene completamente confermata. Ancora panchina dunque per Stulac e Gobbi, mentre nel Bologna Palacio affianca Santander nel 3-5-2 proposto da Inzaghi. A centrocampo spazio per Dzemaili in luogo dell'infortunato Poli, mentre sulle corsie tocca a Mattiello e Mbaye. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida:

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Alves, Bastoni, Gagliolo; Rigoni, Scozzarella, Barillà; Gervinho, Inglese, Siligardi.

A disposizione: Frattali, Bagheria, Stulac, Deiola, Ceravolo, Ciciretti, Gobbi, Gazzola, Biabiany, Deiola, Dezi, Sprocati.

Allenatore: D'Aversa.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Calabresi, Danilo, Helander; Mattiello, Dzemaili, Nagy, Svanberg, Mbaye; Palacio, Santander.

A disposizione: Da Costa, Santurro, De Maio, Dijks, Gonzalez, Paz, Donsah, Krejci, Valencia, Destro, Falcinelli, Okwonkwo, Orsolini.

Allenatore: Inzaghi.