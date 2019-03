Parma, Brazao: "Buffon un idolo. Esordio in A? Tutto ha il suo tempo"

© foto di Giacomo Iacobellis

Gabriel Brazao, portiere del Parma, ha parlato ai microfoni di gianlucadimarzio.com. Tanti i temi toccati, dagli esordi alla nuova avventura in terra italiana: "Da bambino facevo l’attaccante, ma a 8 anni ho scoperto che mi piaceva giocare in porta e ho cambiato ruolo. Avevo capito che non ero molto portato in attacco e sia i miei amici che i miei allenatori mi hanno consigliato di provare tra i pali, è stata la scelta migliore".

Sulla convocazione in Nazionale: "Quando è arrivata la convocazione ero a casa coi miei e mi avvertì mio padre. Pensavo che mi avesse chiamato la Sub 20 e invece era la Seleção! Non me lo aspettavo, ero felicissimo, è stata una delle più grandi emozioni della mia vita".

Sul Parma: "Taffarel mi ha parlato bene del club e della città. È una leggenda in Brasile e ho avuto la fortuna di poter lavorare con lui in nazionale, quando mi ha chiamato il Parma sapevo che era qui che volevo venire. Sepe, Frattali e Bagheria, oltre al preparatore dei portieri Bartoli, mi stanno aiutando tantissimo. Sono gentilissimi. Con loro parlo italiano, mentre Bruno Alves che parla la mia lingua è un grande amico e mi sta aiutando molto. L'esordio? Tutto ha il suo tempo, adesso penso solo al allenarmi e a crescere".

Sui modelli: "Buffon, Fábio (leggenda del Cruzeiro) e Júlio César. Sono questi i miei idoli, ho sempre sognato di essere come loro da quando sono piccolo. Mi piacciono tutti e tre: non so a chi assomiglio di più, ma ho qualcosa di ognuno di loro. Anche se preferisco essere me stesso".