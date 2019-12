Parma-Brescia, formazioni ufficiali: Balotelli fuori, gioca Donnarumma

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Parma-Brescia, ultima gara dell'anno per entrambe le squadre: nei ducali nessuna novità rispetto alle attese, anche per le scelte risicate che il tecnico D'Aversa ha a disposizione. Rispetto al successo di Napoli si accentra Kulusevski come falso nueve, con Gervinho e Sprocati ali del tridente d'attacco. Altra panchina per Grassi, in cabina di regia c'è Brugman, con Kucka che va in panchina e potrebbe essere la carta della ripresa per i ducali.

PARMA (4-3-3): Sepe, Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Brugman, Hernani, Barillà; Gervinho, Kulusevski, Sprocati.

A disposizione: Alastra, Colombi, Dermaku, Laurini, Pezzella, Grassi, Kucka, Adorante.

Allenatore: D'Aversa.

La sorpresa in casa Brescia è Balotelli in panchina: il tecnico Corini ruota i suoi attaccanti e rilancia Donnarumma dal primo minuto al fianco di Torregrossa, con Romulo dietro i due attaccanti. Spalek, Tonali e Bisoli saranno il terzetto di centrocampo, con Joronen rilanciato titolare in porta dopo due turni di stop e Cistana-Chancellor come coppia difensiva centrale.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Spalek; Romulo; Donnarumma, Torregrossa.

A disposizione: Andreacci, Alfonso, Gastaldello, Zmrhal, Ayè, Mangraviti, Magnani, Matri, Morosini, Viviani, Martella, Balotelli.

Allenatore: Corini.