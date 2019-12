Parma-Brescia, i voti ai tecnici: Corini e D'Aversa, i gol dalla panchina

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono i gol dalla panchina a decidere Parma-Brescia: prima Balotelli, poi Grassi, per l'1-1 finale che premia sicuramente più il Parma, capace di continuare la propria serie positiva e di andare alla pausa con un vantaggio in doppia cifra rispetto alla zona salvezza. Per le Rondinelle invece un piccolo passo indietro ma era anche naturale dopo i grandi successi maturati in seguito al ritorno di Corini. Di seguito i giudici ai tecnici delle due squadre:

EUGENIO CORINI 6,5 - Ai punti avrebbe vinto lui, nonostante avesse una gara in più sulle gambe rispetto agli avversari: perfetto il tempismo dell'inserimento di Balotelli, capace di sbilanciare definitivamente la squadra nella ricerca del vantaggio, che arriva proprio per merito dell'ex azzurro. Negli ultimi venti minuti soffre la verve di Kulusevski, ma lo svedese è stato un rebus praticamente per tutte le big del campionato, non si può pretendere che il Brescia faccia meglio. Stupisce la condizione fisica: nonostante il recupero di mercoledì, nella ripresa c'è tanto Brescia e poco Parma.

Le pagelle del Brescia

ROBERTO D'AVERSA 6- Grassi gli permette di continuare nella serie positiva ed evitare un secondo tracollo interno dopo quello già patito contro l'Hellas Verona: non gliene va bene una comunque. Gervinho chiede il cambio a metà partita ed è costretto ad avanzare Brugman in attacco, mossa decisamente poco digerita dalla squadra. Tutt'altra musica con Kucka, che gli dà le amatissime sponde aree per gli inserimenti dei centrocampisti e non solo. Poi ci pensa Kulusevski e il destino, che spinge il pallone proprio sulla testa di Grassi, altro neoentrato, un bergamasco che segna al Brescia e prova a dimenticarsi i guai fisici che lo hanno tormentato.