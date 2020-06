Parma, Brugman: "Che gioia tornare finalmente a giocare e lottare, tutti insieme"

vedi letture

Il centrocampista del Parma, Gaston Brugman, ha commentato così il pareggio di ieri sera contro il Torino e la ripresa della Serie A 2019-2020: "Un punto e un passo in avanti nel nostro percorso, verso i nostri obiettivi. Ma soprattutto la gioia per essere tornati finalmente a giocare e lottare, tutti insieme, per questa maglia", le sue parole su Twitter.