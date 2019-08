© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista del Parma, Gaston Brugman, ha analizzato così su Twitter la sconfitta di misura patita ieri in casa contro la Juventus: "Ci è mancato il risultato, ma portiamo a casa tante altre cose buone per il futuro, perché è stata una prova da squadra vera, contro i campioni in carica. Andiamo avanti, con tanto ottimismo, ancora più uniti! Forza Parma!", il commento dell'uruguaiano.