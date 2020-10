Parma, Brunetta in via di definizione. Vicino anche Nicolussi Caviglia

Si muove il mercato del Parma: in definizione l'acquisto di Juan Brunetta, fantasista argentino classe '97 che arriverà in Italia tra sabato e domenica. Il ragazzo arriverà con la formula del prestito con diritto di riscatto (fissato a 6 milioni), che si tramuterà in obbligo allo scoccare del 60% delle presenze. Inoltre, Sky Sport racconta anche un altro colpo in chiusura, quello di Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista della Juventus lo scorso anno in prestito a Perugia.