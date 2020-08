Parma, Bruno Alves ai saluti? Il difensore tratta con l'ambizioso Boavista

Bruno Alves torna in patria? Il Boavista, grazie alla nuova proprietà, starebbe puntando con insistenza il capitano crociato e il centrocampista del Betis, Javi Garcia. La trattativa sarebbe addirittura già in uno stato molto avanzato: il difensore porterebbe la sua esperienza in un club ambizioso e in una squadra a cui mancano elementi di spessore e carisma.