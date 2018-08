Parma, Bruno Alves: "CR7 è un amico, farà 30 gol anche quest'anno"

© foto di Federico De Luca

Bruno Alves, difensore (e capitano) del Parma, parla a La Gazzetta dello Sport in vista della sfida contro la Juventus, sottolineando la grande amicizia col rivale e connazionale Cristiano Ronaldo: "Siamo da 11 anni in Nazionale e mi fa piacere che mi consideri un amico: lui non permette a molti di entrare nella sua cerchia. È una persona divertente. Scherza, ride, a volte siamo per strada e lui trova i sosia dei calciatori tra la gente. Quanti gol farà? Trenta più o meno, come sempre. Magari dalla quarta giornata in poi… Per me è il miglior giocatore della storia. Certo, non posso parlare di Pelé e Maradona, ma lui di sicuro è il più completo. Segna in tutti i modi. Se ci salveremo? Certo, lo credo fermamente. La fascia da capitano è stata un’emozione, mi motiva.Chi lo ha deciso? I compagni e l’allenatore. Alessandro Lucarelli però sarà ancora importante, ha fatto un bel discorso prima della partita con l’Udinese".