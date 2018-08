Parma, Bruno Alves: "Credo nella salvezza. Felice di essere capitano"

Fonte: Parmalive.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Prime parole da giocatore del Parma per il difensore portoghese Bruno Alves, il quale, nell'odierna conferenza stampa, ha manifestato tutta la propria gioia per l'approdo in terra ducale: "Quella di venire a Parma è stata una mia scelta, sono veramente molto contento di essere qui. Sono già stato capitano in quasi tutte le mie esperienze precedenti. Sono contento che abbiano scelto me come capitano: è una responsabilità che intendo portare avanti. Sono felice ovviamente di giocare per questa squadra, il Parma ha una grande storia".

Cosa pensa di poter portare alla squadra?

"Spero di portare un certo tipo di mentalità e di essere d'ispirazione per i giocatori più giovani, affinché diano il meglio di se stessi".

Tra due settimane sfiderà il suo amico CR7.

"Ora abbiamo subito una sfida importante, ossia quella di domenica contro la SPAL. Avremo tutto il tempo per preparare l'incontro: dopo parleremo della gara con la Juventus".

Crede che questa squadra abbia i mezzi per salvarsi?

"Assolutamente sì, ci credo. Devo crederci. Questa squadra ha tutte le carte in regola per centrare l'obiettivo salvezza. Lavoreremo tutti assieme per raggiungere il traguardo".

Cosa ha provato alla sua prima partita da giocatore crociato al Tardini?

"La prima partita è sempre un'emozione molto particolare, abbiamo giocato in uno stadio che significa molto per questa piazza. Abbiamo disputato una buona gara, avremmo anche meritato i tre punti. Ne abbiamo preso solo uno, ma l'importante è far punti".

Ha avuto modo di parlare con Couto di questa città?

"Ci siamo incontrati più volte. Couto rappresenta tanto per il nostro Paese, diciamo che la scelta di venire qui è in qualche modo legata anche a lui: spero di riuscire a portare a Parma un po' di quello che è riuscito a fare Couto nella sua carriera".

Che cosa le ha detto Munari di Parma?

"Con lui siamo diventati amici a Cagliari, ci frequentavamo anche fuori dal campo. Mi sono confrontato con lui un paio di volte prima di prendere la decisione di venire qui a Parma, sono certo che avere legami come quello con lui può essere importante anche ai fini della salvezza".