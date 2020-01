© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il capitano del Parma Bruno Alves, fresco di rinnovo per un'altra stagione con i colori gialloblu, ha parlato in conferenza soffermandosi tra le altre cose anche sull'importanza di mister D'Aversa: "Molto importante in diverse cose. L'idea che ha del gioco e il suo modo di intendere il calcio e il modo di posizionare i giocatori in campo. Capisce il mio modo di giocare e sa come posso dare il mio meglio. E' importante che un allenatore capisca i giocatori che ha a disposizione. In molti sono cresciuti grazie a lui, non è facile mettere i giocatori nella condizione di giocare al meglio".