Parma, Bruno Alves: "Dobbiamo imparare da questa sconfitta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in mixed-zone, il capitano del Parma Bruno Alves ha così commentato la sconfitta interna contro la Lazio: "Delusione per il risultato? Certo, abbiamo subito due gol in casa, non è facile ma dobbiamo restare positivi e imparare il più possibile da quanto successo oggi sul campo per migliorare in vista del prossimo impegno. In Serie A si gioca ad alti livelli, con ottimi giocatori: oggi i nostri avversari attendevano un nostro errore, ma alla fine abbiamo disputato una buona gara, ora dobbiamo solo lavorare duro per la prossima sfida. Credo che dovevamo avere un po’ più di possesso palla, la Lazio ne ha fatto di più ma non ha alla fine creato così tanti pericoli nel primo tempo, poi sono rientrati in campo più cattivi nella ripresa, quindi ritengo che dovremo stare più attenti e pronti nell’affrontare secondi tempi così, senza concedere errori come quelli commessi nei due contropiedi che hanno portato ai loro gol, perché i nostri avversari oggi cercavano proprio situazioni di questo tipo”, sottolinea il sito ufficiale gialloblu.