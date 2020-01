© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il capitano del Parma Bruno Alves, fresco di rinnovo per un'altra stagione con i colori gialloblu, ha parlato in conferenza soffermandosi tra le altre cose anche sugli obiettivi della stagione: "Le nostre ambizioni sono le stesse di prima. Giochiamo per vincere ogni gara ed il nostro obiettivo è la salvezza, vogliamo restare in Serie A. Poi sarà il tempo a dire cosa possiamo raggiungere. Dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo".