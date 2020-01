Parma, Bruno Alves: "Fonseca, ce la giochiamo. Ronaldo nella storia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervista a Bruno Alves, capitano del Parma, sulle pagine del Corriere dello Sport, in vista delle prossime due gare che vedranno i ducali impegnati prima contro la Roma in Coppa Italia (stasera ore 21.15) e poi contro la Juventus in campionato. "Ce la giocheremo. La Roma l'abbiamo già sconfitta, Fonseca ama un calcio tecnico e d'attacco. In Italia si è adattato in fretta", queste le parole del difensore sul suo connazionale.

Ronaldo - Suo compagno in Nazionale ma avversario domenica, Bruno Alves ha parlato anche di CR7: "È un grande amico, spero che batta il suo record italiano di gol, ma da lunedì prossimo... È già nella storia, una persona speciale, vincerà altri trofei".