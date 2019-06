Parma, Bruno Alves: "Ho rinnovato, giocherò ancora e deciderò"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Capitano del Parma e leader della difesa crociata, Bruno Alves ha ancora tanta voglia di giocare e tanto da dare al calcio e ai crociati. Il difensore, che è stato vicino al trasferimento alla Juventus nel mercato di gennaio, in un'intervista concessa al portale portoghese Renascença ha parlato della sua esperienza in Emilia: "Ho rinnovato il mio contratto per un altro anno, giocherò ancora poi deciderò e rifletterò sul futuro. Il Parma veniva da una situazione difficile, ma è stata un'esperienza molto positiva, è stata un'ottima stagione e per me è stato importante consolidare la mia posizione all'interno della squadra", riporta ParmaLive.com.