Parma, Bruno Alves: "Il mio futuro è ancora qui. D'Aversa mi ha migliorato"

vedi letture

Bruno Alves, difensore del Parma, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport ripartendo dalla possibile ripresa della Serie A: "Rivedere il campo dopo due mesi è una bella sensazione. Io sono pronto, sono nato per giocare a calcio". Sui nuovi positivi che sono stati trovati tra i componenti delle squadre del nostro campionato ha aggiunto: "Dobbiamo gestire questa situazione: non so se si possa stare altri tre mesi chiusi in casa senza lavorare". Infine, parlando del proprio futuro in maglia Ducale: "Credo che il mio futuro sia qui, ho ancora un anno di contratto. Sono felice di star qui. Grazie a D'Aversa sono riuscito a migliorarmi anche a quasi 40 anni. Di più di ciò che ho qui non posso chiedere".