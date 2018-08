Parma, Bruno Alves: "Juve? Dura, ma sono le gare più belle"

© foto di Federico De Luca

Intervistato da Sky Sport 24, il difensore del Parma Bruno Alves ha parlato del match di domani contro la Juventus: "Stiamo lavorando per migliorare, possiamo fare molto. Non abbiamo ottenuto risultati sperati, nonostante il lavoro. Pensavamo di poter fare di più, miglioreremo di partita in partita. Juventus? Dobbiamo giocare e competere, anche se affrontiamo una delle migliori. Sono le gare più belle, non servono motivazioni, lavori e dai il massimo quasi in modo spontaneo, perché la voglia di vincere arriva quasi da sola".