Parma, Bruno Alves: "Possiamo fare ancora meglio. Abbiamo bisogno di giocare e vincere"

Il capitano del Parma, Bruno Alves, ha parlato al sito ufficiale del club ducale dopo la vittoria contro il Genoa di ieri sera: "Stiamo lavorando duramente, facendo del nostro meglio sempre e in momenti come questi la personalità dei giocatori sta venendo fuori. Sono certo che possiamo fare ancora meglio in futuro. C’è bisogno di coraggio per affrontare le difficoltà, ma siamo qui per lavorare duro. Va capito il momento. Continuiamo ad allenarci con intensità, sono convinto che insieme possiamo fare ancora meglio. Non ho avuto paura che potessimo subire un recupero come contro l’Inter, credo nella mia squadra, nel Mister: sono convinto che possiamo creare ancora più occasioni da gol in partita, abbiamo avuto molti cambiamenti quest’anno, il tempo non è dalla nostra parte ma abbiamo bisogno di giocare e vincere".