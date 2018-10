Parma, Bruno Alves: "Possiamo vincere anche senza Gervinho e Inglese"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervista dalla Gazzetta di Parma per Bruno Alves, centrale portoghese, arrivato in Emilia in estate. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni: "La fascia di capitano? Lucarelli non ha mai lasciato la squadra, il capitano è rimasto sempre con noi. E' un esempio molto importante per tutti quelli che sono arrivati qui, in un club che ha una storia unica. Io a Parma mi trovo molto bene e mi sto ambientando. Il rapporto con la piazza? La mia esperienza mi ha insegnato che bisogna dare il massimo: se lo fai i tifosi se ne accorgono. E qui stiamo tutti facendo il massimo. La gara contro il Genoa senza Inglese e Gervinho? Siamo una squadra compatta. Crediamo in tutti i giocatori che abbiamo a disposizione, abbiamo avuto delle assenze nelle ultime gare ma siamo comunque riusciti a vincere. Possiamo quindi fare punti con i giocatori che ora sono disponibili".