Parma, caccia al poker. Come i difensori rimasti a D'Aversa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quattro difensori per quattro posti: non sarà difficile la scelta per D'Aversa in vista della sfida all'Hellas Verona di stasera (ore 19.00, diretta scritta su TMW e a seguire pagelle, dichiarazioni e approfondimenti) per quanto riguarda il reparto arretrato. Ben più difficile la situazione negli altri reparti, specie dopo la squalifica a Scozzarella di ieri pomeriggio: i crociati cercheranno uno storico 4 su 4 casalingo dopo i successi su Sassuolo, Torino e Genoa, in una sfida già importante perché scontro diretto e che potrebbe anche aprire scenari di classifica impensabili prima del precedente turno infrasettimanale. Il tutto in una situazione di emergenza totale che ha investito nelle ultime settimane la squadra ducale, costretta a giocarsi i tre punti con soli 12 giocatori di movimento (più Camara e Adorante, non pronti ma portati in panchina per fare numero) e tre portieri. Pazzesco, ma è tutto vero. In condizioni simili i crociati hanno fermato l'Inter, ci riproveranno stasera, spinti dall'onda d'urto del pubblico amico.