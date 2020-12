Parma-Cagliari, le formazioni ufficiali: Liverani sceglie Inglese, Di Francesco l'ex Cerri

Parma pronto a scendere in campo al Tardini, ancora col solito 4-3-3, modificato in quattro elementi rispetto a quanto visto domenica sera contro il Milan: Inglese in luogo di Cornelius, Pezzella per Gagliolo, Kucka per Hernani e Scozzarella per Brugman. L'italiano torna in cabina di regia dunque dopo un turno di stop, mentre lo slovacco era stato preservato proprio per essere in campo stasera. Karamoh e Gervinho agiranno ai lati di Inglese, mentre Iacoponi è preferito a Busi nel quartetto difensivo davanti a Sepe. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida:

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Osorio, Bruno Alves, Pezzella; Kurtic, Scozzarella, Kucka; Karamoh, Inglese, Gervinho.

A disposizione: Colombi, Balogh, Gagliolo, Cornelius, Brugman, Cyprien, Sohm, Hernani, Valenti, Brunetta, Camara, Busi.

Allenatore: Liverani.

Di Francesco ritrova Nandez dal primo minuto e lo manda in campo nel trio alle spalle di Cerr, grande novità della serata, preferito nel "suo" stadio a Pavoletti e Simeone. Completano il rombo offensivo Joao Pedro e Sottil, mentre a centrocampo conferma per Rog e chance per Oliva. In difesa trovano spazio Zappa e Lykogiannis sugli esterni, Klavan e Walukiewicz saranno i centrali davanti a Cragno.

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Klavan, Lykogiannis; Oliva, Rog; Nandez, João Pedro, Sottil; Cerri.

A disposizione: Aresti, Vicario, Marin, Simeone, Caligara, Tramoni, Pisacane, Pereiro, Ceppitelli, Faragò, Pavoletti, Carboni.

Allenatore: Di Francesco.