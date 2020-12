Parma-Cagliari, prima della gara Iacoponi premiato per le 150 presenze in gialloblù

A pochi minuti dall'inizio di Parma-Cagliari, Simone Iacoponi, difensore crociato, è stato premiato dal Presidente Kyle Krause per le 150 presenze in maglia crociata raggiunte. Iacoponi, che partirà titolare sulla fascia destra, è a Parma dal 2017 ed è uno dei simboli, oltre che senatori, del Parma capace di tornare in Serie A in tempi record.