Riapre la partita il Parma al Tardini! All'ennesimo assalto sulla destra, dove Darmian sta arando la fascia in lungo e in largo, arriva il cross al centro dove Barillà colpisce in modo sporco ma decisivo, realizzando la rete che tiene in vita i ducali. Pochi secondi dopo doppia occasione per Gervinho, ma Olsen è strepitoso nel negare il meritato pareggio all'ivoriano.