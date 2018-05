Parma, Calaiò può salutare: la Salernitana pensa al suo ingaggio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mercato non solo in entrata, ma anche in uscita in casa Parma. L'edizione odierna del Corriere dello Sport riferisce del grande interesse che ha mostrato la Salernitana per Emanuele Calaiò. L'Arciere ha recentemente dichiarato che vorrebbe chiudere proprio coi ducali la sua carriera, ma il suo contratto è in scadenza e i campani hanno fiutato l'affare.