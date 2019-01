© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'attaccante del Parma Emanuele Calaiò va verso l'addio in direzione Campania: la Salernitana è in pressing sull'Arciere e vorrebbe riportarlo in Serie B, dopo i due ottimi anni vissuti con la maglia crociata: contatti che proseguono, si può trovare l'intesa. Stando a quanto riferisce Sky, nei prossimi due giorni potrebbero arrivare novità importanti per l'ex Napoli.