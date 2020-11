Parma cantiere aperto? Carli: "Chi cerca alibi è il più grande perdente che esista"

vedi letture

A margine della presentazione di Brunetta e Busi, il direttore sportivo del Parma, Marcello Carli, ha risposto anche a una domanda sul fatto che la squadra sia considerata ancora un cantiere aperto: "Se passa come un alibi è la più grande sconfitta che possiamo avere: chi cerca alibi è il più grande perdente che esista. Il cantiere aperto è perché se vuoi fare un quadro e non hai i colori devi aspettare. Il Mister è stato molto intelligente, quando ha capito che serviva concretezza per dare forza ai ragazzi lo ha fatto, e ha mostrato di essere intelligente. Brunetta lo abbiamo preso perché ha le caratteristiche per farci crescere, Busi pure, come Sohm, Cyprien, Alves e tutti gli altri, a noi sono mancati i giocatori importanti in tutti i ruoli. Brunetta si dovrà guadagnare il posto ma ci può far crescere, allenandosi a mille all'ora. Vorrei che ci fosse grande competizione, anche Mihaila vorrei che tornasse in fretta. Le squadre forti crescono se hanno 24-26 giocatori forti che si danno battaglia in settimana. In 12-13 difficilmente si migliora. Il campo lo dimostrerà, se avremo fatto bene o male. Il calcio è l'unico mondo in cui non si può bluffare. Siamo undici contro undici e o sei bravo o no. Il tempo dirà come avremo lavorato, e ho grande fiducia. Vorrei che Busi stesse bene, che si potesse allenare e dopo ce la giocheremo. Se saremo bravi vinceremo, se saremo scarsi perderemo. Non vorrei passasse l'alibi del momento, volevamo sottolineare che la squadra si è compattata, non abbiamo fatto un calcio spettacolare anche perché non ne avevamo forse le possibilità, ma abbiamo portato a casa roba e punti".