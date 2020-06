Parma, Caprari dopo l'1-1 col Torino: "Un primo passo verso il ritorno alla normalità per tutti"

"Non era facile tornare in campo dopo tutto questo tempo, ripartiamo con un punto sudato in trasferta. Un primo passo verso un ritorno alla normalità per tutti". Questo il commento di Gianluca Caprari, esterno offensivo che ha analizzato direttamente sul suo profilo Twitter la ripresa della Serie A e l'1-1 ottenuto ieri sera dal suo Parma a Torino.