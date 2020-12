Parma, Carli annuncia il ritiro alla ripresa: "Dobbiamo migliorare nell'atteggiamento"

Al termine della partita persa contro il Crotone, Marcello Carli, ds del Parma, commenta così questo primo scorcio di stagione della squadra di Liverani, annunciato che alla ripresa ci sarà un ritiro a Collecchio: "La squadra dopo la gara contro la Roma aveva dato segnali diversi, perché comunque ha fatto dei risultati, come ad esempio il pari con il Milan, la vittoria a Genova, sembrava che la squadra avesse intrapreso un percorso diverso. Di queste due ultime partite non siamo contenti. La realtà è questa, e questo ci deve far star male, purtroppo passiamo un Natale non buono, io personalmente lo passo brutto. Ora stacchiamo due o tre giorni e quando si rientra si andrà al Centro Sportivo, staremo in ritiro perché dobbiamo migliorare nell’atteggiamento“.