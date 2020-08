Parma, Carli già al lavoro in attesa dell’ufficialità: non è esclusa qualche cessione eccellente

Ferragosto è ormai passato ma l’ufficialità del nuovo direttore sportivo in casa Parma ancora si fa attendere, nonostante ormai il nome sia noto a tutti. Marcello Carli sarà il sostituto di Daniele Faggiano, per il comunicato mancano giusto gli ultimi dettagli burocratici, che riguardano più che altro Carli e il suo ex club, il Cagliari. E nonostante ufficialmente Carli sia ancora “disoccupato”, il ds ha già cominciato a lavorare con il club ducale, sbrogliando la prima situazione complessa confermando Roberto D’Aversa sulla panchina dei ducali.

Ma il bello deve ancora venire. In attesa dell’arrivo dei qatarioti in società, questo mercato sarà ancora saldamente nelle tasche di Nuovo Inizio, che valuta alcune operazioni in uscita per indirizzare un nuovo tipo di progetto, più giovane e con il monte ingaggi più scarico. Ed è anche per questo che sono tanti i nomi dei giocatori accostati al mercato in uscita: dal sorprendente Bruno Alves che vede il ritorno in Portogallo, a Gervinho in orbita Benevento, passando per Barillà ormai ufficiale al Monza e a Kucka, che proprio ai brianzoli ha detto di no. E soprattutto c'è Luigi Sepe, che piace a mezza Serie A e dalla cui uscita il mercato crociato potrebbe dipendere.

La società è stata chiara: il portiere partenopeo non si muoverà da Parma per una cifra minore dei dieci milioni, importante ma “meritata”, soprattutto per quanto fatto vedere dal portiere napoletano in questi due anni con la banda D’Aversa. Sepe piace, e piace a tanti: Genoa, Inter, Napoli, Torino, sono in tante a fare la fila per l’ex portiere dell’Empoli, che stando alle dichiarazioni dell’agente potrebbe davvero tentare una nuova avventura. E un incasso sostanzioso dalla cessione del suo portiere potrebbe finanziare il mercato crociato, che soprattutto davanti dovrà fare qualcosa, complice la pesante partenza dell’enfant prodige Kulusevski. Il Parma riflette e Carli con esso: siamo all’inizio di un nuovo progetto, più giovane e “contenuto” nei costi. Qualche cessione eccellente non sarebbe utopia.