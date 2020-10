Parma, Carli: "Sappiamo dove vogliamo arrivare, il momento lo conosciamo bene"

A pochi minuti dalla sfida tra Inter e Parma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport Marcello Carli, ds del Parma: “Noi potremmo star qua a dire mille cose e trovare mille alibi che sono reali, e per quanto ci riguarda sono state difficili da gestire. Dobbiamo essere contenti di giocare, che il campionato vada avanti e non dobbiamo avere negatività. Sappiamo che il momento è questo, sappiamo dove vogliamo arrivare, ci vorrà un po’ di tempo ma ci arriveremo anche sarà più complicato visto che non ci siamo ancora allenati tutti insieme. Sarà difficilissima ma giocare contro di loro è una soddisfazione”.

Come giocherà l’Inter?

“E’ l’ultimo dei miei pensieri, può giocare a tre, quattro, a dodici. E’ lo spirito e la qualità dei giocatori e dell’allenatore a fare la squadra, noi dobbiamo fare una partita di grande spessore per sacrificio. Hanno un allenatore straordinario e giocatori splendidi. Abbiamo dieci ragazzi fuori, quando saremo tutti insieme vorremo alzare il livello e fare quello che abbiamo in testa”.

Ci racconta il processo di inserimento di Krause?

“Del presidente possiamo solo che esserne contenti. E’ arrivato a 15 giorni dalla fine del mercato, voleva giovani di prospettiva, ne abbiamo presi sette ma purtroppo non si sono ancora mai alleanti. Oggi giochiamo con un 2002 di grande prospettiva. Ci vuole tempo, sappiamo che dobbiamo accelerare ma sta a noi fargli capire che la strada è giusta. Sappiamo che il momento è molto difficile, ma le grandi imprese io le ho fatte quando sono passato bene da momenti difficili e uscire più forte”.

Dove volete arrivare?

"Salvarsi e fare si che si inizi questo percorso, e fare un Parma che in futuro possa esprimere un calcio divertente e che esprima talenti importanti”.