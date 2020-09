Parma, Carli: "Sono convinto che faremo un grande lavoro con Lucarelli"

Marcello Carli, ds del Parma da poche settimane, commenta a caldo la nomina di Alessandro Lucarelli a suo vice al sito ufficiale del club: “Sono sicuro che Alessandro sarà importante per questa società e per il nostro lavoro come ho già potuto apprezzare in queste prime settimane. Ha grande voglia, e la sua esperienza è di sicuro un ingrediente importante che sarà fondamentale in questa sua nuova avventura. Sono molto felice di poter contare su di lui e sono convinto che faremo un grande lavoro insieme”.