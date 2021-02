Parma, Carli: "Stiamo deludendo, è il momento di dimostrare. Club perfetto, non ci sono scuse"

Nel post conferenza di presentazione di Graziano Pellè, anche il direttore sportivo del Parma Marcello Carli ha voluto rispondere alle domande della stampa presente allo Stadio Tardini: "Quello che ci siamo detti rimane fra noi, - in riferimento al confronto con il gruppo avuto oggi - anche se non abbiamo detto cose particolari. Non siamo stupidi, sappiamo cosa stiamo vivendo, siamo stati tutti insieme con i ragazzi nuovi. Era stata una settimana ottima, avevo visto aggregazione. E' venuta fuori una partita brutta che non ci aspettavamo. Ora non dobbiamo dire niente, dobbiamo dimostrare alla gente. Stiamo deludendo, dai tifosi non dobbiamo pretendere niente. Questo è un mondo in cui la squadra deve dare emozioni, noi non lo stiamo facendo. Ci prendiamo le responsabilità, il destino è nelle nostre mani. Dobbiamo dimostrare alla gente di farci volere bene, qui le persone ti danno una mano, non abbiamo alibi, scuse. Siamo una società perfetta che paga gli stipendi senza rinviare, non c'è una cosa a cui possiamo aggrapparci per non tirarci fuori. Se non lo faremo sarà perché non saremo stati in grado".