© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luca Carra, ad del Parma, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tv Parma a tre giorni dalla sconfitta sul campo della SPAL: "La sconfitta non è colpa di D'Aversa nel quale continuiamo come società ad aver piena fiducia. E va sottolineato che se in passato avessimo ceduto alle richieste di esonerarlo arrivate nei momenti difficili non avremmo poi ottenuto i risultati eccezionali che abbiamo ottenuto con lui in panchina. Caso Inglese? Non c'è alcun caso. Ha avuto qualche problema fisico e quindi è stato schierato al suo posto Cornelius, ma Inglese era e rimane un punto di forza del Parma sul quale abbiamo puntato acquistandolo in estate".