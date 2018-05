Parma, Ceravolo a Ciciretti: "Festeggiamo, poi non so cosa succederà"

Fonte: ParmaLive.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Lungo post su Instagram di Fabio Ceravolo, che ha voluto dedicare qualche riga al suo amico e compagno di squadra Amato Ciciretti: "Momento serietà, non mi piace scrivere poemi lo sai, ma sono parole che escono dal cuore ed è giusto che qualcuno le legga... oltre alle stronzate anche il sentimento vuole la sua parte. Amatiii che devo dirti, io già quando vedo la tua faccia mi fai troppo ridere poi se in campo mi fai anche gioire con tutta la tua classe, non finisco più. Siamo molto diversi io e te, lo sappiamo, ma se mi permetto di scriverti 2 righe è perché qualcosa ci accomuna. Per il secondo anno consecutivo abbiamo fortificato un'amicizia soprattutto fuori dal campo, nella mia piccola esperienza ho cercato di darti qualche consiglio a volte sbagliando, ma chi non sbaglia... Quando ti chiamai a gennaio per convincerti a venire qui, è perché sapevo cosa potevi dare, che erano 4/9/12 partite, bastava poco. Hai attraversato un periodo buio, l’ho vissuto con te, un po’ come capita a tutti, e so quanto hai dovuto incassare, soprattutto sui social che al giorno d’oggi giudicare e commentare è diventato di una semplicità disarmante, ed essere giudicato senza conoscerti non è il massimo. Vabbe', a te rimangono i campionati vinti e a gli altri i commenti... Certo spesso esageri pure tu, a volte ti smascheri dall’essere professionista, (per fortuna sennò sai che tristezza) ma non lo fai apposta, tu sei così, “genuino”, “generoso”, un comune mortale perché così siamo noi... non siamo extraterrestri (oddio un po’ tu assomigli). Ora non so cosa succederà... godiamoci questa promozione. Sei un bravo ragazzo TVB GORDO, avrò altre foto da stampare e da aggiungere alla mia collezione. P.s. giuro che dovevano essere 2 righe #unastoriastrappalacrime @amatociciretti".