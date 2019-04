© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dichiarazioni telegrafiche per Fabio Ceravolo ai microfoni di DAZN. Queste le parole dell'attaccante del Parma, a pochi minuti dal match con il Sassuolo: "Abbiamo lavorato tutto l'anno, conosciamo le nostre qualità e le metteremo in pratica. Cercheremo di fare del nostro meglio per ottenere la vittoria".