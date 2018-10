Parma, Ceravolo: "Felice per il gol al Genoa. Italia? Serve continuità"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attaccante del Parma, Fabio Ceravolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo aver ritrovato la via della rete domenica scorsa: "La partita contro il Genoa è stata bellissima, il risultato poteva essere ribaltato sia da una parte che dall'altra. Cercavo il gol da un po' ed è stata una liberazione, oltre tutto abbiamo anche vinto. Ricordo benissimo il mio ultimo gol in A, con l'Atalanta contro il Palermo: segnare in Serie A è bellissimo, lo feci anche a Juve e Roma in quella stagione in nerazzurro. Il nostro avvio? Tenere la struttura dell'anno precedente aiuta sempre e il nostro allenatore ci conosce molto bene. Questa è la nostra forza, domenica io Siligardi e Barillà siamo stati determinanti. Parma-Lazio? Ricordo il doppio ex Hernan Crespo, era un attaccante completo e bello da vedere. L'attacco della Nazionale? Non devo certo essere io a dire chi merita e chi serve all'Italia. Negli ultimi anni si è cambiato tanto per trovare l'assetto giusto e se devo proprio dire qualcosa credo che questo sia un problema. Il talento c'è ma bisogna dare continuità. Un giocatore più gioca e più trova i meccanismi. Adesso serve tempo per ricostruire un'Italia come quella del 2006".