Parma, Ceravolo: "Felice per il gol, ora ci godiamo la vittoria"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto ai microfoni Sky, l'attaccante gialloblu Fabio Ceravolo ha così commentato il successo sul Genoa: "Ci godiamo questa vittoria, sono felicissimo per il gol. Oggi abbiamo dimostrato che anche chi gioca meno può dire la sua. L'1-1 di Rigoni ha dato il la alla conquista dei tre punti".

Sei uscito per un problema fisico. Vuoi tranquillizzare i tifosi ducali?

"Sì, erano solo crampi. Ho bisogno di un po' più di minutaggio".

Qual è il pregio più grande di Rigoni?

"E' un uomo squadra, in campo mi comanda in tutto e per tutto".

Un suo difetto, invece?

"Non lo so, lo conosco da poco".