Parma, Ceravolo: "Il gol al Genoa una liberazione. Spero di farne altri"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fabio Ceravolo, attaccante del Parma, ha parlato ai microfoni di gianlucadimarzio.com: "Sto vivendo una seconda carriera calcistica nella Serie A, dove ero arrivato quando ero giovanissimo all’età di 22 anni con la maglia della Reggina. Poi è arrivato il trasferimento in prestito a Bergamo all’Atalanta, dove ho trascorso due anni tra alti e bassi. Nella prima stagione siamo retrocessi in Serie B, dove abbiamo lottato fino alla fine e poi nell’anno successivo c’è stata una rinascita ottenendo la promozione. Ho avuto tra i tanti allenatori a Bergamo anche Antonio Conte, che già dimostrava la stoffa di un grande curando tutti i dettagli. Ora sono tornato in Serie A dopo aver ottenuto la promozione per due volte consecutive, prima con il Benevento e poi con il Parma. È stata per me come una rivincita. L’andamento che stiamo avendo in questo ritorno in Serie A mi rende felicissimo, ancora di più ha fatto il gol segnato a Marassi, che mi ha permesso di tornare al gol in Serie A, è stata come una liberazione. Ora spero di farne tanti altri".