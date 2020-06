Parma, che beffa con l'Inter! Il tridente della meraviglie però fa sognare

Il Parma passa in vantaggio, fallisce più volte il raddoppio e finisce per accarezzare soltanto la vittoria contro l'Inter. Al Tardini, difatti, è finita 2-1 a favore dei nerazzurri : un risultato a dir poco sorprendente, visto l'andamento del match, che non cancella però l'ennesima prova convincente da parte della squadra di D'Aversa. Tra grande solidità difensiva, ottimo lavoro in ambedue le fasi a centrocampo e, soprattutto, fantasia del tridente formato da Kulusevski, Cornelius e Gervinho .

"Abbiamo fatto una gran partita, ma ci è mancata un po' di malizia", è stato il commento amaro a fine gara dell'allenatore crociato.