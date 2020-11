Parma, che San Siro sia punto di partenza come nel 2018: da Dimarco al solito Gervinho

Torniamo indietro di due anni, al 15 settembre 2018. Il Parma di Roberto D’Aversa, con un solo punto raccolto nei primi tre turni di A, arrivava a San Siro per la prima volta dopo il fallimento, ad affrontare l’Inter di Luciano Spalletti che a fine stagione chiuderà quarta. Quel Parma, reduce da una cavalcata leggendaria, strappò la prima vittoria in A dalla rinascita grazie ad un lampo di Federico Dimarco, cresciuto proprio nell’Inter, che con un meraviglioso tracciante pietrificò Handanovic facendo impazzire il popolo gialloblù giunto a San Siro senza troppe aspettative. Quella vittoria fece sbloccare il Parma, che, seppur “limitato” tecnicamente, proseguì la stagione seguendo l’identità datagli da D’Aversa, conquistando di fatto la salvezza nel girone d’andata, nonostante i brividi del girone di ritorno.

Facciamo un salto di due anni. Il Parma di Fabio Liverani, in ricostruzione come all’epoca, strappa un insperato 2-2 a casa di quella che è una delle favorite alla conquista della Serie A. E per poco non sfiora anche il colpaccio. Un Parma sicuramente distante da ciò che Liverani ha in mente ma che ha saputo adeguarsi agli infortuni e agli indisponibili, la cui lista è lunghissima, e ha saputo lottare di squadra per conquistare un punto che dà morale. Liverani ha finalmente ritrovato Gervinho, deludente in queste prime gare, e che quando vede l’Inter inizia a brillare: l’ivoriano, che a San Siro ha raggiunto i cento gol in carriera, non aveva mai dovuto aspettare così tanto per sbloccarsi in maglia Parma, e l’ha fatto nella partita in cui il Parma ha giocato più seguendo uno schema che faccia risaltare la freccia ivoriana: difesa e contropiede. Certamente non un caso.

Liverani ha anche ritrovato Roberto Inglese, entrato nella ripresa e subito decisivo con il bellissimo assist per lo 0-2 di Gervinho, in un revival di quel Parma 2018, in cui Gervinho e Inglese furono fondamentali per il raggiungimento della salvezza. In attesa dei rientri e del lavoro sul campo per modellare la squadra più a sua immagine e somiglianza Liverani deve ripartire da qui.