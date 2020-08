Parma, che stagione per Kulusevski: 10 gol in campionato e numeri da campione

Con i 70 minuti giocatori a Lecce si è chiusa la stagione di Dejan Kulusevski con il Parma. Prima anno da grande in Serie A per il giocatore svedese, già acquistato dalla Juventus a gennaio, e autore di ben 10 gol e 8 assist in 35 gare giocate con la maglia crociata in questa stagione. Numeri importanti per un giocatore di 20 anni che ha tanto fatto parlare di sé e che ha segnato più di tutti i centrocampisti della Juventus messi insieme.