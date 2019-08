© foto di Federico Gaetano

La Cremonese rimane il club più interessato al profilo di Fabio Ceravolo, che al Parma è sempre in uscita: i grigiorossi vogliono comporre una squadra da promozione diretta e un attacco Ceravolo-Ciofani sarebbe di certo un biglietto da visita impressionante, ma al momento non c'è accordo tra le parti per il ritorno della Belva in Serie B, stando a quanto rivela ParmaLive.com. 1.2 milioni la richiesta del Parma per il cartellino del giocatore, che non si è mossa nelle ultime settimane, ma che Bonato conta di abbassare nelle ultime ore del mercato (così come quelle del giocatore): rimane comunque fiducia sull'esito positivo dell'operazione, che entrambi i club vogliono fortemente portare a termine.