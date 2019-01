Parma, chiesto Pjaca alla Juventus. La Fiorentina però non vuole darlo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Parma ha chiesto Marko Pjaca alla Juventus: la Fiorentina vuole tenerlo ma in questo momento gli spazi per il croato sembrano essere piuttosto chiusi. Svelato dunque, secondo la redazione di Sky, l'argomento principale dell'incontro di oggi tra ducali e bianconeri a Milano, dove Faggiano è stato pizzicato uscire da Palazzo Parigi. Picche invece dalla Sampdoria riguardo il prestito di Jacopo Sala, a queste condizioni l'affare non si farà.