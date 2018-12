Parma-Chievo, le formazioni ufficiali: c'è Di Gaudio, Pellissier guida i clivensi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sono state appena comunicate le formazioni ufficiali di Parma-Chievo. Per i crociati poche novità da segnalare, se non la conferma di Scozzarella in cabina di regia e il ritorno dal 1' di Antonio Di Gaudio ad affiancare Inglese. Fuori Gervinho per infortunio. Nel Chievo, l'attacco sarà guidato dal sempreverde Pellissier, mentre a centrocampo Di Carlo ha preferito Obi a Giaccherini per dare più muscoli alla sua mediana. Gli schieramenti ufficiali:

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Alves, Bastoni, Gagliolo; Rigoni, Scozzarella, Barillà; Biabiany, Inglese, Di Gaudio.

A disposizione: Frattali, Bagheria, Stulac, Deiola, Ceravolo, Ciciretti, Gobbi, Gazzola, Siligardi, Dezi, Sprocati.

Allenatore: D'Aversa.

CHIEVO VERONA (4-3-2-1): Sorrentino; Depaoli, Bani, Barba, Cacciatore; Obi, Radovanovic, Hetemaj; Birsa; Pellissier, Stepinski.

A disposizione: Semper, Caprile, Cesar, Jaroszynski, Tanasijevic, Kiyine, Burruchaga, Leris, Giaccherini, Grubac, Djordjevic, Meggiorini.

Allenatore: Di Carlo.