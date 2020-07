Parma, chiudere bene la stagione per iniziare al meglio la nuova era con Al Mana

Due giornate al termine della Serie A e poi sarà vacanza. Poco più di un mese di stop e la prossima stagione riprenderà, non molto per poter ipotizzare rivoluzioni. E una piccola grande rivoluzione sta per accadere in casa Parma, dove la società presieduta dalla cordata Nuovo Inizio verrà ceduta al qatariota Hisham Al Mana, CEO del gruppo di famiglia impegnato in vari settori, dal lusso alla moda. E questa sera i crociati di Roberto D’Aversa affronteranno l’ultima al Tardini, contro l’Atalanta, una delle tre squadre contro cui i crociati non hanno racimolato punti in questi due anni di A (le altre sono Lazio e SPAL, ndr). Quell’Atalanta che potrebbe essere un punto di riferimento per il Parma che verrà, con l’idea di costruire (gradualmente) un progetto competitivo e possibilmente vincente.

IL FUTURO E’ IN ORIENTE - Dall’Oriente, più precisamente dalla Cina, viene l’ultimo “socio” del Parma Calcio, che nel suo percorso di rinascita si è legato al cinese Jiang Lizhang e alla sua Link International, usciti definitivamente dalla società nello scorso febbraio, dopo un depotenziamento dei poteri per accordi non rispettati. E dal (Medio) Oriente, più precisamente dal Qatar, arriverà il nuovo socio di maggioranza del Parma, quel Hisham Al Mana che fa sognare il tifo crociato. A trent’anni dall’inizio dell’era Tanzi, con la prima promozione in Serie A e il passaggio di consegna dalla famiglia Ceresini al magnate Parmalat, il Parma può tornare a sognare gli antichi fasti, quelli che negli anni Novanta resero la squadra emiliana una delle realtà più belle d’Europa. Il processo di crescita sarà graduale ma i capitali ci sono e sono molto importanti: la famiglia Al Mana ha grossi interessi a fare bene e a fare bene soprattutto nel calcio, per poi aprirsi altre strade nel campo delle partnership (e degli investimenti) sul territorio nostrano. E chi farà parte di questo futuro è ancora incerto: difficile ipotizzare un cambio di rotta in panchina e dirigenza, dove la premiata ditta D’Aversa-Faggiano ha nuovamente rispettato le indicazioni societarie, salvando con largo anticipo la squadra e portandola, seppur per un breve periodo, a lottare per le zone europee della classifica. Troppo presto per questo Parma, ma in futuro chissà. E intanto iniziano le riflessioni: la squadra sarà sotto esame in questi ultimi cinque giorni e la conferma per alcuni elementi non è scontata. Siamo all’alba di una nuova era, un’era a cui non tutti potranno legare i propri nomi.