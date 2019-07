Parma, chiuso l'affare Dermaku. Firma per quattro anni: rimarrà gialloblù

© foto di Andrea Rosito

Kastriot Dermaku al Parma, siamo arrivati al momento delle firme: il difensore albanese era svincolato dopo l'esperienza di due anni al Cosenza, con una promozione e un grande campionato disputato in Serie C. Per lui un contratto di quattro anni e la consapevolezza di poter vivere la prima esperienza in Serie a: il giocatore infatti resterà disposizione di D'Aversa e non andrà via in prestito, stando a quanto rivela Sky.